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В Україні оголошено штормове попередження

Автор: РБК-Україна

В Україні на 4 грудня оголошене штормове попередження. На заході країни очікується посилення вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на свої сторінці у Facebook.

4 грудня в західних областях України пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомляв, що 4-5 грудня слід очікувати потепління.

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В середині грудня температура суттєво знизиться. Найбільший мінус і потужні снігопади вірогідні на сході країни. У решті регіонів сильний "мінус" не передбачається. А на заході і півдні опади будуть частіше у вигляді мокрого снігу, а при підвищенні температури - у вигляді дощу.

У ДСНС рекомендують змінити гуму на зимову і керуючи транспортними засобами в складних погодних умовах, обирати помірну швидкість та дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами.

Рятувальники рекомендують уникати будь-яких ризикованих маневрів. Якщо є така можливість, поїздку варто перенести на світлий час доби, коли видимість набагато вище.

РБК-Україна писало, що на Різдво прогнозують мороз до - 7 градусів, а от напередодні Нового року пройдуть дощі.

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