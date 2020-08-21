В Україні оголошено штормове попередження

Сьогодні, 21 серпня, синоптики оголосили про погіршення погодних умов в Україні. Очікуються грози та дощі у північних, деяких центральних та східних областях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, сьогодні вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях спостерігатимуться дощі та грози (I рівень небезпечності). У Київській області та у столиці також очікується грозова активність (I рівень небезпечності).

Нагадаємо, 21 серпня погода переважно на всій території України буде сухою та спекотною, однак у семи регіонах очікуються дощі та грози; температура повітря коливатиметься від +25 до +34.

Також РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.