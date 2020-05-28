Сьогодні, 28 травня, в Україні оголошено штормове попередження. За даними УкрГідрометцентру у північних областях очікуються сильні пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Синоптики попереджають про погіршення погоди. Зокрема, значні дощі прогнозують вночі у південно-східній частині України, а також у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Крім того, вдень у північних областях очікуються грози, а пориви вітру становитимуть від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності).

У Києві та Київській області вдень передають сильні дощі (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, погода в Україні 28 травня лишається холодною та дощовою.

Крім того, синоптики різко змінили прогноз на червень, буде холодніше.