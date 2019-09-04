В Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні у середу, 4 вересня, погіршиться у центральних та південних областях, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили українські синоптики, сьогодні вдень у більшості центральних, а також в Одеській та Миколаївській областях очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильні грози, місцями з градом та шквалами вітру до 20 м/с.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали про грозові дощі майже на всій території України у середу, 4 вересня. Так, суха та сонячна погода очікується лише у східних та деяких південних областях. На заході очікується зниження температури до +19.

У Києві сьогодні також прогнозуються дощі з грозами. Вдень температура коливатиметься від +20 до +22. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до +13.

Також РБК-Україна писало, що, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні очікується суттєве погіршення погоди у північних, західних та центральних областях. На сході, південному сході, а також у Дніпропетровській області прогнозувалася суха та спекотна погода, вдень від +26 до +32 градуси.