В Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні завтра, 22 липня, погіршиться майже по всій території України оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Як повідомляють синоптики, 22 липня вдень в Україні, крім східних і більшості південних областей очікуються грози.

Крім того, 21 та 22 липня у південній частині, східних, центральних та більшості районів Київської області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що завтра, 22 липня, погода в Україні очікується теплою, але дощовою. Накриють дощі майже всю країну, сухо буде тільки в Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Херсоні та в Криму.

У понеділок у Києві очікується від +25 до +27 градусів вдень від +16 до +18 вночі та дощ, вітер західний 5-10 м/с.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в день позачергових парламентських виборів, 21 липня, буде спекотною і сонячної, але місцями очікуються короткочасні дощі з грозами. У неділю погода буде переважно теплою, вдень температура коливатиметься від +25 до +30 градусів.