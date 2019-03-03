В Україні оголошено штормове попередження

Завтра пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а у високогір'ї Карпат - до 25 м/с

По всей территории Украины завтра, 4 марта, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, 4 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с (1 уровень опасности, желтый). По Киеву порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, 3 марта 2019 года по всей Украине осадков не прогнозируется, температура воздуха поднимется до +8.

В столице Украины 3 марта облачно, днем от +2 до +4, ночью от -8 до -6, ветер юго-западный 5-10 м/сек.

Также РБК-Украина писало, что в начале недели, 4 марта, местами ожидается дождь и мокрый снег, а также сильный ветер, температура воздуха в день местами до +14 градусов.