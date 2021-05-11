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В Україні оголосили штормове попередження: де саме погіршиться погода

Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні очікується ускладнення погодніх умов. У деяких областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, вдень 11 травня у південно-східній частині України очікуться пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зокрема, штормове попередження оголошене в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

I ступінь небезпечності означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, в Україні сьогодні очікується значне потепління. Подекуди температура в областях прогріється до +26 градусів. Однак в східних, центральних та південних областях очікується дощ протягом дня.

РБК-Україна писало, сьогодні у Карпатах очікується підвищення температури повітря, що спричинить відлигу. Існує загроза сходження снігових лавин.

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