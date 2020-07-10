В Україні оголосити штормове попередження

Завтра, 11 липня, в Україні спостерігатиметься погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про дощі, грози та шквали до 20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у більшості західних областях очікуються грозові дощі. В окремих районах випаде град, а сильні пориви вітру становитимуть від 15 до 20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, 12 липня сильні дощі вкриють Карпати та Закарпаття (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Нагадаємо, на заході України кілька тижнів поспіль не вщухали грозові дощі з градом.

Також повідомлялося, коли в Україну знову повернеться спека.

Разом з тим РБК-Україна повідомляло, що сьогодні температура повітря у всіх регіонах буде в межах +25 +29 градусів тепла.