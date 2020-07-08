ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дощі у трьох областях та спека до +33: прогноз погоди на сьогодні

Середа 08 липня 2020 оновлено 08:00
Дощі у трьох областях та спека до +33: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Температура повітря коливатиметься від +19 до +33 градусів

Сьогодні, 8 липня, погода переважно на всій території буде похмурою, однак без опадів. Температура повітря коливатиметься від +19 до +33 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків грозові дощі сьогодні будуть спостерігатися лише у трьох східних областях. Зокрема, у Харківській, Донецькій та Луганській областях. У всіх інших регіонах буде сухо.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +19 до +21, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +11 +13.

У центральних та північних областях температура вдень буде в межах +20 +26 градусів. Вночі вона становитиме +13 +18.

У східних та південних областях температура вдень очікується від +25 до +33, а вночі від +16 до +24 градусів тепла.

Дощі у трьох областях та спека до +33: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 8 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Київській області та у столиці сьогодні похмуро. Температура повітря вдень буде від +21 до +23, а вночі від +12 до +15.

Дощі у трьох областях та спека до +33: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Київській області на 7 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні 8 липня, в середу, порадує жителів нашої країни невеликим зниженням температури.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Києві побитий температурний рекорд.

Читайте РБК-Україна в Google

Новини України ГідрометцентрПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся