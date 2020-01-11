В Україні оголосили штормове попередження

У західних та північних областях України оголошене штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Відзначається, що очікується посилення вітру до 20 м/с.

"Увага! Попередження про пориви вітру в Україні. За даними УкрГідрометцентру, ввечері 11 січня та вночі 12 січня у західних та північних областях України, у Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 7 січня синоптики попереджали про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах. Так, на високогір'ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікувалася значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Так, за даними сніголавинних станцій станом на 6 січня в Карпатах висота снігового покриву місцями становила до 61 сантиметру. Зокрема, на Сл Пожижевська висота снігового покриву становила 10-61 см.

Крім того, у західних областях України 5 січня було оголошено штормове попередження. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій зазначалося, що очікується посилення вітру до 20 м/сек.

Як писало РБК-Україна, вчора погода в Україні була дощовою, на дорогах місцями спостерігалася ожеледиця, а через туман була обмежена видимість.