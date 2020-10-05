В Україні оголосили пожежну небезпеку надзвичайного рівня

Сьогодні, 5 жовтня, надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься на півдні та сході України. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, у східних областях та більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що через це збільшується ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, 5 жовтня погода в Україні буде дощовою на заході та в Житомирській області, а стовпчики термометрів покажуть до +24 тепла в денний час.

Крім того, у Луганській області станом на ранок 5 жовтня триває гасіння чотирьох осередків пожеж.

Також РБК-Україна писало, що ОБСЄ заявила про відсутність істотної шкоди споруд цивільного та комерційного призначення внаслідок лісових пожеж в Станиці Луганській. Водночас спостерігачі зафіксували великі масиви згорілого лісу і підліска.