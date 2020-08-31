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В Україні оголосили пожежну небезпеку надзвичайного рівня

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 31 серпня, на переважній території України спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, у південних, східних, більшості центральних регіонах, а також в Сумській області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, погода в Україні в останній день літа, 31 серпня, буде сонячною у всіх областях, а температура повітря прогріється до +35 тепла.

Також РБК-Україна писало, що у вересні спостерігатиметься температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

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