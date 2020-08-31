Спека до +35 і відсутність дощів: погода в Україні на сьогодні

Фото: фонтани на Майдані (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в останній день літа, 31 серпня, буде сонячною у всіх областях. Температура повітря прогріється до +35 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, у південно-східних областях температура повітря становитиме +29 +35 тепла вдень та +15 +19 вночі.

У західних областях очікується від +25 до +33 тепла. Уночі буде прохолодніше - від +16 до +19 градусів.

У центральних і північних областях буде від +29 до +35 тепла, вночі буде від +15 до +18 градусів.

Погода в Україні на 31 серпня (meteo.gov.ua)

У Києві та області буде від +29 до +34 тепла вдень і в межах +17 вночі, буде сонячно.

Погода в Києві та області на 31 серпня (meteo.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що у вересні спостерігатиметься температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.