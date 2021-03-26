В Україні оголосили підозру заступнику командувача Чорноморського флоту РФ

В Україні оголосили підозру контр-адміралу заступнику командувача Чорноморського флоту військово-ворського флоту Збройних сил РФ. Його підозрюють у підбурюванні українських військових до держзради під час окупації Криму.
Його підозрюють у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до вчинення державної зради та пособництві у веденні агресивної війни.
За даними слідства, з 20 по 25 березня 2014 року під час активної фази окупації Криму російський військовий підбурював українських бійців до вчинення державної зради.
Він пропонував їм перейти на бік ворога в період збройного конфлікту, підняти зарплати та допомогти з кар'єрою. У разі відмови він погрожував насильством зі сторони російських військових.
Окрім того, заступник командувача флоту проводив "допити" захоплених українських офіцерів, які утримувалися на гауптвахті ЧФ РФ, підбурюючи їх до державної зради.
Нагадаємо, керівникам громадської організації Медведчука "Український вибір" оголосили підозри. Їх підозрюють в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму.
Зазначимо, Володимир Зеленський затвердив стратегію воєнної безпеки України.