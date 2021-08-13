RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Автор: РБК-Україна

В Україні протягом 13-14 серпня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Його оголошено у п'яти областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Пожежна небезпека загрожує Харківській, Луганській, Київській, Сумській та Полтавській областям.

Надзвичайна пожежна небезпека означає загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні очікується зниження температури повітря. Опади прогнозують лише у східних областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниПогода в УкраїніПогода