В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У суботу, 31 жовтня, синоптики оголосили в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пожежі можливі переважно в східних областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За інформацією Укргідрометцентру, 31 жовтня в більшості районів східних областей та Дніпропетровської надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рятувальники в Україні зафіксували понад 90 тисяч пожеж за 2020 рік. Жертвами вогню стали більше тисячі осіб.

Також РБК-Україна писало, що 31 жовтня в Карпатах, в результаті проходження фронту, очікуються значні опади у вигляді дощу. У високогір'ї Карпатських гір очікується до 10 см снігу.

Крім того, в Карпатах у понеділок, 19 жовтня, випав сніг. На гірськолижному курорті Драгобрат намело близько 5-7 сантиметрів.