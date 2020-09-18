В Україні оновили зони карантину: що змінилось

Державна та регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо поділу України на нові зони карантину. Нове карантинне зонування набуде чиності 21 вересня.

Відповідне рішення комісія прийняла 17 вересня.

У "червону зону" потрапили:

місто Чоп Закарпатської області;

Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;

місто Бережани, Заліщіцькій, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

Герцеівській і Кельменецький райони Чернівецької області;

місто Ніжині та Носівський район Чернігівської області.

Серед обласних центрів в "помаранчевій зоні" опинилися - Київ, Вінниця, Ужгород, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці. В "жовтій зоні" - Луцьк, Житомир, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Рівне, Черкаси, Чернігів.

Зазначимо, що згідно з новим зонуванням, рішення про "червону" зону, а також щодо посилення карантину приймається спільно державною та регіональною комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Спільне рішення буде прийматися в разі завантаженості більше 75% ліжок в лікарнях протягом 5 днів поспіль, перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 14 днів більше, ніж в 5 разів.

"Червона" зона

Заборонено: роботу громадського транспорту;роботу ТРЦ, кафе і ресторанів;.

"Помаранчева" зона

Заборонено роботу: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення); дитячих таборів; масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).

Згідно з новими правила зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненості 50% сидячих місць.

"Жовта" зона

Заборонено: відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку (крім тих, що надають послуги).

"Зелена" зона

Серед заборон залишається: у громадських будівлях обов’язкове носіння масок або респіраторів; під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м; кінотеатри можуть бути наповнені тільки на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки у масках та на пасажирських сидіннях.

Нагадаємо, 17 вересня в Україні виявили найбільший добовий приріс захворюваності коронавірусом - 3584 зараження.

Зазначимо, регіони підключили до прийняття рішення щодо "червоних" зон.