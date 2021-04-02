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В Україні оновили дані по COVID: ще одна область у кроці від "червоної" зони

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 10:57
В Україні оновили дані по COVID: ще одна область у кроці від "червоної" зони Фото: у Донецькій області перевищено вже два COVID-показника (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів з коронавірусу. Донецька область знаходиться в кроці від "червоної" зони карантину - тут вже два дні перевищені відразу два показники за COVID.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, у Донецькій області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування (20,2% при нормі 20%) і рівень госпіталізацій (61,6 при нормі 60 на 100 тисяч). При цьому коефіцієнт виявлення перевищено вже три дні, а рівень госпіталізацій два дні.

Відзначимо, "червона" зона карантину вводиться в регіоні, де протягом трьох днів поспіль перевищені два або більше показника з коронавірусу. В регіонах "червоної" зони вводиться локдаун - заборонено відвідування кафе та ресторанів, закриті ТРЦ, заборонені культурних заходів, спортивні матчі проходять без глядачів.

Всього в "червоній" зоні зараз знаходиться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Інші регіони - в "помаранчевій" зоні, крім Херсонської області, яка залишається останнім "жовтим" регіоном.

Раніше РБК-Україна писало, що Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва.

Зазначимо, за минулу добу в Україні оновили два антирекорду з коронавірусу - виявили майже 20 тисяч нових випадків і підтвердили 433 смерті.

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