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В Україні знеструмленими залишаються понад 80 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    14.02.2019 - 08:39
В Україні знеструмленими залишаються понад 80 населених пунктів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бригади обленерго усувають наслідки негоди

В Україні залишаються знеструмленими 84 населених пункти у чотирьох областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що станом на ранок через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 84 населених пункти у чотирьох областях. Зокрема, у Черкаській - 10, Київській - 3, Чернігівській - 36, Сумській області - 35 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Також в ДСНС зазначили, що рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні знеструмила майже 200 населених пунктів.

Відзначимо, за прогнозами синоптиків, сьогодні в деяких областях очікується сніг. Зокрема, 14 лютого у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях прогнозується невеликий сніг, місцями з дощем. У Карпатах вночі помірний сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах України, крім південної частини, місцями ожеледиця

 

Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, вдень до +5
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