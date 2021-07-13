Україні потрібні національні НДТМ для стабілізації економіки, а не європейська копія, - нардеп

"Ми розуміємо, що європейську угоду потрібно виконувати, і промисловість повинна рухатися в бік інтегрованих дозволів. Але введення європейських НДТМ не є вимогою європейської угоди. Тому що чисте копіювання цієї збірки призведе до катастрофічних наслідків цілого ряду галузей", - підкреслив Магомедов.

За його словами, для коксохімічної галузі прийняття цих НДТМ означає повну зупинку існуючих всіх 29 батарей, які працюють в Україні, і подальше будівництво нових батарей. Однак у промисловості немає грошей на подібний колосальний проект, а держава ніяк допомагати не планує.

"Коксохіму потрібні 2,9 мільярда, щоб побудувати нові батареї. А грошей немає, тому цілі мономіста, які живуть коштом цих заводів, просто помруть. Треба розуміти, що європейці для цього дають колосальні кошти, а ми ці кошти не плануємо ні в якому вигляді", - нагадав народний депутат.

Ще одна проблема впровадження європейських НДТМ - те, що фактично ця норма залишає за бортом українських машинобудівників і працівників, в той час, як головне завдання держави - підтримувати свою промисловість в кризовий час.

"Якщо впровадити європейські НДТМ, батареї потрібно буде будувати, використовуючи тільки німецьке обладнання, німецькі вогнетриви, німецьке проектування. А українське машинобудування не отримає замовлень ні на будівництво, ні на модернізацію. Тому, на мій погляд, НДТМ повинні бути національними і відповідати рівню розвитку нашій промисловості і економіки. Інакше ми можемо отримати гарну, зелену і чисту країну, в якій просто не буде промисловості. А цього точно не можна допускати, якщо ми хочемо бути могутньою державою", - резюмував Магомедов.