Україні потрібно втілювати європейські протоколи реабілітації після інсульту, - експерт

При формуванні нових українських стандартів лікування інсультів, лікарям потрібно врахувати європейські та світові стандарти. Це прискорить процес відновлення після інсульту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву доцента кафедри фізичної, реабілітаційної та спортивної медицини Національного університету охорони здоров'я України ім. П.Л. Шупика, лікаря-невролога, Володимира Голика.

Так, згідно з Пан'європейськоими рекомендаціями по фармакологічній підтримці моторної реабілітації після гострого ішемічного інсульту, оприлюдненими Європейською академією неврології і Європейською федерацією нейрореабілітаційних товариств, для ранньої нейрореабілітації після гострого ішемічного інсульту ефективними визнані застосування препаратів - "Церебролізин" і "Циталопрам". Згадані препарати доступні в Україні.

У 2020 році, "Церебролізин" вже потрапив в рекомендації 3-го ступеня Німецького товариства нейрореабілітації. Нагадаємо, що відповідно до закону "Про реабілітацію в сфері охорони здоров'я", який вступив в силу з 01.07.2021 року, надання реабілітаційної допомоги вводиться безпосередньо в установах охорони здоров'я з самого початку захворювання або травми, тобто з перших днів після інсульту.

За офіційною статистикою, щорічно ВООЗ реєструє близько 6,5 млн смертей, і за цим показником інсульт поступається лише ішемічній хворобі серця. Цереброваскулярні захворювання посідають друге місце в світі серед всіх причин смерті та інвалідності. В Україні - це близько 14% усіх померлих.

За даними Українського товариства Інсультної медицини, оприлюдненими в квітні 2021 року, щорічно в Україні відбувається близько 130 тис. випадків інсульту, і до 40% пацієнтів помирають протягом першого місяця від початку захворювання. Близько 35% пацієнтів - люди працездатного віку.

Європейська академія неврології (European Academy of Neurology) - некомерційна організація, яка об'єднує і підтримує неврологів по всій Європі. В даний час 47 європейських національних неврологічних товариств, а також 2,3 тис. осіб зареєстровані членами EAN. Таким чином, EAN представляє більше 45 тис. європейських неврологів. Членом Європейської академії неврології є Українська Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів.

Європейська федерація нейрореабілітаційних товариств (European Federation of Neurorehabilitation Societies) - міжнародна, безпартійна, неконфесійна, некомерційна організація, яка займається дослідженнями, освітою, інтелектуальним і науковим обміном, адвокацією і благодійною діяльністю в області нейрореабілітаційної медицини і суміжних професійних областей. Членом Європейської Асоціації нейрореабілітаційних товариств є Всеукраїнське товариство нейрореабілітації.