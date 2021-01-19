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Понад 58 тисяч українців з інсультом пролікували безкоштовно у 2020 році

Україна, Вівторок 19 січня 2021 16:15
Понад 58 тисяч українців з інсультом пролікували безкоштовно у 2020 році
Фото: лікарня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні безоплатно пролікували понад 58 тисяч пацієнтів з інсультом. Найбільшу кількість таких пацієнтів пролікували у Києві.

Про це повідомляє прес-служба Нацслужби здоров'я.

Вказано, що в Україні 191 медичний заклад має договори з НСЗУ на стаціонарне лікування інсульту. Ці заклади уклали з НСЗУ договорів на загальну суму понад 1,54 млрд гривень. Тариф на лікування цього захворювання з 1 липня минулого року додатково збільшили - з 19 332 грн до 26 947 грн.

"За даними електронної системи охорони здоров’я, у рамках Програми медичних гарантій торік безоплатно проліковано понад 58 тисяч пацієнтів з інсультом. Найбільшу кількість пацієнтів з гострим мозковим інсультом безоплатно проліковано у Києві - 4 800, у Харківській області - понад 4 700 та у Дніпропетровській - 4 300", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Національна служба здоров'я хоче розширити програму "Доступні ліки" у 2021. Планується додати в неї ліки для пацієнтів після інсульту.

Як писало РБК-Україна, медичним закладам виплатили понад 1,4 млрд гривень за лікування українців з інфарктом та інсультом.

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