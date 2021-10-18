Україні потрібно дочекатися висновків Венеціанської комісії щодо закону про олігархів, - експерт
Законопроект про олігархів несе в собі безліч загроз і владі України потрібно дочекатися висновків Венеціанської комісії перед його впровадженням.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора дослідницької програми по східному сусідству ЄС і Росії Фінського інституту міжнародних відносин Аркадія Мошеса.
"РНБО не повинен підміняти собою судові органи. Це не дуже добре, що на основі якихось публічно озвучених критеріїв, не судовий орган може виносити подібного роду рішення і санкції. Треба дочекатися висновків міжнародних органів, експертизи", - заявив він в ефірі телеканалу "Украіна24".
Експерт припустив, що висновки міжнародних інстанцій щодо цього проекту закону будуть "дуже критичними" через його невідповідність європейській практиці.
Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.
24 вересня стало відомо, що законопроект був проголосований з правовою колізією. Одночасно були підтримані взаємовиключні правки щодо органу, який отримає повноваження призначати олігархів.
Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.
Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.
Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.
11 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.