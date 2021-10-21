Україні потрібно активніше переймати досвід Китаю в проведенні олімпіад, - Жох

"Пекін - перше в історії місто, яке прийняло полум'я як літніх, так і зимових Олімпійських ігор. Скоро кожен житель Землі зможе відчути унікальний спортивний дух Китаю. Оцінити зусилля, які доклала китайська сторона, щоб всі учасники заходу - і олімпійці, і паралімпійці, гості, місцеві жителі - відчували себе під захистом КНР, з усім можливим комфортом", - написав Олег Жох.

За словами спортсмена, Китай відбудував до майбутньої Олімпіади ряд нових спортивних об'єктів, а також модернізував стадіони, збудовані до Олімпіади-2008.

"Ще з 2008 року всім запам'ятався Національний критий стадіон, відоме сталеве "Пташине гніздо". Національний водний центр - в 2008 році тут проводилися змагання з плавання, стрибків у воду. Через це будівлю прозвали "Водний куб". Тепер це"Крижаний куб", пристосований під зимові види спорту. Після Олімпіади стадіон будуть постійно перепрофілювати, щоб у людей було місце для занять спортом відповідно до сезону", - розповів Жох.

Армрестлер підкреслив, що дві пекінські Олімпіади - це події, організація і проведення яких стануть зразком для наслідування як для України, так і для всього світу.

"Нам всім необхідно вчитися у наших китайських друзів вмінню розробляти стратегії розвитку спорту на десятиліття. Я вже не кажу про всі інфраструктурні "зелені" інновації Олімпіади в Пекіні, які також було б непогано якомога ширше впроваджувати на українських стадіонах, а також в транспорті, звичайному житті людей", - заявив Жох.