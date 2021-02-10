Снігопад, дощ та мороз до -14: прогноз погоди на сьогодні

У середу, 10 лютого, у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Вдень температура повітря в країні коливатиметься від -7 до +13 градусів, а вночі у північних та деяких центральних областях вдарять сильні морози.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні на півночі, а також у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській областях - сніжно. У Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде йти мокрий сніг. Дощі сьогодні вкриють лише Дніпропетровську, Запорізьку області та Крим.

У західних областях температура повітря вдень очікується від -5 до +4, а вночі вона буде становити від -6 до +2.

У центральних та південних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від -7 до +5, а вночі від -14 до +2.

У східних та південних регіонах температура вдень коливатиметься від +2 до +13. Вночі вона буде в межах -2 +7.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде снігопад. Температура повітря вдень становитиме від -7 до -3 градусів, а вночі від -12 до -7.