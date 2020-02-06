В Україні через негоду знеструмлено 600 населених пунктів

В Україні в результаті ускладнення погодних умов без електрики залишилися 600 населених пунктів у 13 областях. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначили в ДСНС, причиною знеструмлення стало спрацювання системи захисту ліній електропередачі у зв'язку з сильним вітром та налипанням мокрого снігу.

"Знеструмлено 600 населених пунктів у 13 областях, а саме: Одеська - 137, Дніпропетровська - 120, Херсонська - 87, Миколаївська - 59, Кіровоградська - 57, Донецька - 34, Полтавська - 27, Івано-Франківська - 26, Запорізька - 19, Чернівецька - 19, Черкаська - 8, Вінницька -4 і Закарпатська - 3. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що через негоду в Одеській області знеструмлені понад 30 населених пунктів. Шквальний вітер обірвав 11 ліній електропередач.

Також повідомлялося, що внаслідок негоди в Одеській області обмежено рух великогабаритного транспорту. У Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Кіровоградській областях на деяких дільницях доріг, виникали ускладнення руху великовагового транспорту.