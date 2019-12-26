В Україні нелегальні АЗС закриють до 9 січня

В Україні нелегальні автомобільні заправні станції (АЗС) закриють до 9 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука у Telegram.

За його словами, всі АЗС будуть працювати за ліцензіями.

"Уряд бореться з нелегальними ринками, зокрема з тіньовим обігом пального. Дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему", - заявив Гончарук.

Також він додав, що на сьогоднішній день вже демонтовано 46 незаконних АЗС, розпочато 18 кримінальних проваджень, а 31 об'єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій.

Нагадаємо, 23 грудня президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками компанії-учасниць паливного ринку, нафто - і газодобувної галузі та мереж автозаправних станцій, в ході якої обговорили питання зниження цін на паливо на українських АЗС та детінізації ринку.

Крім того, Антимонопольний комітет України схвалив рекомендації восьми роздрібним мережам про встановлення цін при торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом. АМКУ рекомендував вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на високооктанові бензини і дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку.