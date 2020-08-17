В Україні за тиждень на водоймах загинули 50 осіб

Протягом минулого тижня, з 10 по 16 серпня, на водних об'єктах України потонули 50 осіб. Рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Також за даними рятувальників, з початку тижня зареєстровано 3 218 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовані 63 людини.

Крім того, у відомстві зазначають, що за цей період було ліквідовано 2565 пожеж та врятовано 19 осіб і не допущено знищення вогнем 473 будинків і 54 одиниць техніки. Під час пожеж загинуло 7 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять більше ніж 5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за добу на водоймах України загинули 10 людей.

Крім того, з початку року в Україні потонули майже 800 осіб, серед яких 80 дітей.