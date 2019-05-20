В Україні за тиждень на кір захворіли 1,9 тисяч осіб

Кір в Україні з початку 2019 року захворіли майже 50 тисяч чоловік, а протягом 20-го тижня кір захворіли 1935 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства охорони здоров'я України.

За даними Центру громадського здоров'я Моз, протягом тижня (з 9 по 16 травня) кір захворіли 1935 людина - 1035 дорослих і 900 дітей. Зокрема, більше нових випадків кору зареєстровано в Харківській області (358 хворих: 265 дорослих і 93 дитини), м. Київ (208: 116 дорослих і 92 дитини), Київської (138 хворих: 74 дорослих і 64 дитини), Тернопільській (119 - 46 дорослих та 76 дітей) та Львівській областях (112 - 32 дорослих і 80 дітей).

З початку року (з 28 грудня 2018 до 16 травня 2019) кір захворіли 49288 людина - 23240 дорослих і 26048 дітей. Від ускладнень кору померло 17 осіб. Всього з початку спалаху, з літа 2017 року, кір захворіли понад 100 тис. осіб, 38 з яких померли.

Нагадаємо, протягом 2 - 8 травня кір в Україні захворіли 1399 осіб - 778 дорослих і 621 дитина.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.