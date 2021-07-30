В Україні почнуть вакцинувати від COVID дітей від 12 років: коли і як це можна зробити

З наступного тижня в Україні можна буде зробити щеплення від COVID-19 дітям від 12 років. Однак, це можливо за умови відповідного медичного висновку лікаря або при виїзді за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в ефірі " Сніданку з 1+1 ".

За його словами, наказ підписаний на цьому тижні і з наступного вакцинацію дітей від 12 років можна буде зробити.

"Вакцинація підлітків доступна тільки за показаннями - або важкі соматичні захворювання, або певні гуманітарні речі, які пов'язані з виїздом за кордон або навчанням за кордоном", - сказав він.

Кузін повідомив, що є чітка інструкція, як це треба робити.

"Основа полягає в тому, що такій дитині має бути видано медичний висновок, і тільки з таким висновком він повинен прийти в центр вакцинації. Або, якщо це навчання за кордоном, повинна бути довідка в довільній формі, яка оформляється педіатром", - повідомив він.

Для щеплення підлітків буде використовуватися тільки вакцина Pfizer.

Головний санлікар зазначив, що зараз масова вакцинація дітей не передбачається.

"Ми її поки не розглядаємо. Ми хочемо переконатися, що зараз всі групи ризику охоплені первинно щепленнями", - сказав Кузін.