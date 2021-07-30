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В Украине начнут вакцинировать от COVID детей от 12 лет: когда и как это можно сделать

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Киев, Пятница 30 июля 2021 11:57
В Украине начнут вакцинировать от COVID детей от 12 лет: когда и как это можно сделать Фото: в Украине начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Со следующей недели в Украине можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет. Однако, это возможно при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, приказ подписан на этой неделе и со следующей вакцинацию детей от 12 лет можно будет сделать.

"Вакцинация подростков доступна только по показаниям - или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или учебой за рубежом", - сказал он.

Кузин сообщил, что есть четкая инструкция, как это надо делать.

"Основа состоит в том, что такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким заключением он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром", - сообщил он.

Для прививки подростков будет использоваться только вакцина Pfizer.

Главный санврач отметил, что сейчас массовая вакцинация детей не предусматривается.

"Мы ее пока не рассматриваем. Мы хотим убедиться, что сейчас все группы риска охвачены первично прививками", - сказал Кузин.

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