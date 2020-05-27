В Україні почалося тестування на антитіла до коронавірусу

У семи областях України та Києві почалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуно-ферментного аналізу (ІФА). Станом на сьогодні в країні проведено понад 1300 таких тестів.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я у своєму Telegram-каналі.

За даними ЦГЗ, наразі тестування на антитіла до коронавірусу проводяться у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Харківській та Херсонській областях, а також у Києві.

Загалом українські лабораторні центри вже здійснили 1 355 тестів методом ІФА.

Зазначимо, тестування методом ІФА проводяться для визначення імуноглобулінів M і G в організмі людини, які свідчать про перебіг захворювання. Тестування дозволяє встановити, йде гострий процес захворювання чи людина перехворіла, або інфікована та має антитіла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові почали проводити тести на антитіла до коронавірусу методом ІФА.

Також РБК-Україна писало, що тестування методом ІФА будуть обов'язково проводити людям із групи ризику до коронавірусу.