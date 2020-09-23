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В Україні почалися військові навчання у відповідь на російські "Кавказ-2020"

Автор: Дмитро Левицький

У середу, 23 вересня, в Україні розпочалися масштабні військові навчання "Об'єднані зусилля-2020". Це відповідь на російські навчання "Кавказ-2020", які проводяться поблизу українського кордону.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Сьогодні у Миколаївській області почався перший етап навчань, участь в яких, крім українських військових, візьмуть підрозділи країн-членів НАТО, зокрема, Сполучених Штатів Америки і Британії. У міністерстві наголошують, що навчання проходять в унікальному форматі.

"Їхня мета - практичне виконання завдань у багатонаціональному середовищі за стандартами та процедурами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності підрозділів ЗСУ та наших держав-партнерів", - пояснили в Міноборони.

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Крім того, на території країни розгорнуть систему Управління територіальної оборони та задіють понад 7 тисяч резервістів. Підрозділи тероборони відпрацюють схеми взаємодії з іншими силовими відомствами.

Зазначається, що військові навчання "Об'єднані зусилля-2020" пройдуть у всіх областях України.

Нагадаємо, 21 вересня Росія почала військові навчання "Кавказ-2020".

В рамках військових навчань "Кавказ-2020" росіяни заблокували морські підходи до окупованого Криму.

Як наголошував секретар РНБО Олексій Данілов, Україна пильно стежить за російськими військовими навчаннями "Кавказ-2020".

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