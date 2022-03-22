В Україні почалися перші виплати 6 500 гривень "єПідтримки"

В Україні почалися перші виплати 6 500 гривень за програмою "єПідтримка". Гроші виплачуються найманим працівникам і ФОПам в населених пунктах, де ведуться активні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Почалися перші виплати 6 500 гривень "єПідтримки" для тих, хто подав заявки в перший день. Майже 500 тисяч українців їх отримали. Грошові кошти надходять по черзі", - зазначив він.

Він також підкреслив, що будь-які смс з проханням перейти за посиланням, щоб отримати 6 500 гривень, є інтернет-шахрайством. Повідомлення про зарахування грошей приходить в додаток банку, клієнтом якого ви є.

"Загалом на "єПідтримку" ми отримали майже 4 млн заявок. Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких оплачується ЄСВ, і ФОП всіх груп населених пунктів, де активно ведуться бойові дії. Грошові кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші карти", - додав Федоров.