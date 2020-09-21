В Україні розпочалася реконструкція одного з найбільших сховищ газу

Роботи з реконструкції установки осушення газу з автоматизацією технологічного процесу розпочато на Дашавському підземному сховищі газу. Запланована вартість реконструкції - 216,6 млн грн, роботи планується закінчити у IV кварталі 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначається в повідомленні, Дашавське ПСГ, з проектною потужністю у 2,2 млрд куб. м, є третім за обсягами зберігання природного газу українським газосховищем.

Його реконструкція забезпечить високу якість природного газу, який подається в магістральні газопроводи. Переобладнання установки осушення газу дозволить скоротити щорічні витрати паливного газу на 55-65%.

Проект реконструкції Дашавського ПСГ входить до Плану розвитку газосховищ Оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" на 2020-2029 роки, а також інвестиційну програму українських ПСГ на 2020 рік, що було затверджено регулятором у червні цього року. Окрім Дашавського газосховища, у найближчих планах - здійснення капітального ремонту та технічне переоснащення об'єктів Більче-Волицько-Угерського та Богородчанського ПСГ.

Нагадаємо, станом на 21 вересня загальний запас природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України перевищив рівень 27 млрд куб. м.