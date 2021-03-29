В Україні почалася посівна кампанія: яку площу виділили під сільгоспкультури

В Україні розпочато сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур. Станом на 25 березня 2021 року сільгоспвиробники Херсонської, Донецької, Закарпатської та Миколаївської областей посіяли 106,3 тис. га, або 1% до прогнозу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За попередніми даними областей площа посівів сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2021 року очікується в межах 28,1 млн га, або на 378 тис. га більше від показника 2020 року.

Зернові культури в усіх категоріях господарств мають зайняти 15,5 млн га, або 55% у структурі посівних площ. Посів ярих зернових культур прогнозується на площі 7,6 млн га, соняшнику - на рівні 5,4 млн га, сої - 1,4 млн га, цукрових буряків - близько 223 тис. га.