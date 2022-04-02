В Україні з початку вторгнення РФ загинули 1276 мирних громадян, - ООН

"C 4:00 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до півночі 31 березня 2022 року (місцевий час), Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 3257 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в країні: 1276 загиблих і 1981 поранений", - йдеться в публікації.

З 1276 загиблих: 260 чоловіків, 184 жінки, 18 дівчаток і 36 хлопчиків, а також 61 дитина і 717 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити

В ООН зазначили, що причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних було застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, в тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

Реальні цифри - значно вищі, кажуть в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.