З них понад 70 дітей
В Україні з початку липня на воді загинули понад 180 людей. Більшість смертельних випадків пов'язані з власної необережності.
Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 26 липня на водних об'єктах України з початку місяця загинуло понад 180 осіб, з них понад 70 дітей. У більшості випадків люди гинуть на воді з-за власної необережності тому вирушаючи в водойми, будьте вкрай обережні і відповідальні", - йдеться в повідомленні.
Також у відомстві нагадали про правила купання, які допоможуть уникнути неприємностей на воді:
Нагадаємо, в Україні з початку літа до початку липня на водоймах потонула 291 людина, а переважна більшість випадків сталося через грубі порушення правил безпеки.
Також повідомлялося, що ще в травні в Україні потонули 47 осіб.