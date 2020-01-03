В Україні від ботулізму помер чоловік

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Чоловік переніс три операції

В Україні від ботулізму помер 59-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я України.



Напередодні чоловік вживав консерву зі свинини домашнього приготування. Хворий мав важкий перебіг захворювання та навіть після введення сироватки і трьох операцій стан пацієнта дедалі погіршувався. Чоловік помер 30 грудня 2019 року.



Щоби вберегтися від ботулізму медики рекомендують уникати споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м'ясних та грибних консервів;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. У подальшому з'являється порушення зору - двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу.

За найменшої підозри на ботулізм негайно зверніться до лікаря. Госпіталізація обов’язкова незалежно від тяжкості хвороби.

Нагадаємо, на початку грудня повідомлялося, що у Дніпропетровській області від ботулізму загинув 34-річний чоловік. Він став п'ятою людиною, яка загинула від ботулізму в 2019 році.

РБК-Україна писало, що в Україні від ускладнень грипу типу А помер чоловік, який захворів 20 грудня.