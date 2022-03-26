В Україні почала діяти програма безкоштовної роздачі продуктів у прифронтових містах, - Шмигаль

Ці продукти, за його словами, вже закуповуються для роздачі людям у населених пунктах, які зараз перебувають на лінії зіткнення.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. В регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, забезпечення продовольчими товарами здійснюється безоплатно.

Постановою затверджено порядок безоплатної видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів. Під час видачі товарів населенню допустиме відхилення ± 20%.

Крім того, уряд постановив закупити 10 млн пакетів пластикових з ручками місткістю до 12 кілограмів та 3 млн пакетів місткістю до 3 кілограмів.