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В Україні почала діяти програма безкоштовної роздачі продуктів у прифронтових містах, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні почала діяти програма з безкоштовного забезпечення продуктами харчування. Продукти видаватимуть жителям прифронтових міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ці продукти, за його словами, вже закуповуються для роздачі людям у населених пунктах, які зараз перебувають на лінії зіткнення.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. В регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, забезпечення продовольчими товарами здійснюється безоплатно.

Постановою затверджено порядок безоплатної видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів. Під час видачі товарів населенню допустиме відхилення ± 20%.

Крім того, уряд постановив закупити 10 млн пакетів пластикових з ручками місткістю до 12 кілограмів та 3 млн пакетів місткістю до 3 кілограмів.

Найменування

Обсяг на одну особу на місяць, кілограмів

Зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна

12,14

Крупи, рис; зерно для круп в перерахунку на еквівалент крупи

2

Макаронні вироби

1

Олія соняшникова

1

Консерви м’ясні, рибні, бобові

2,5

Цукор

1

Молоко пастеризоване або його замінник (згущене молоко, сухе молоко в перерахунку на еквівалент незбираного молока)

5

Хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники)

1

Чай, кава

0,2

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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