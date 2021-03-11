В Україні можуть заборонити продаж ліків дітям: комітет підтримав закон

Комітет рекомендує прийняти за основу і в цілому законопроект №5122.

"Члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону № 5122 за основу та в цілому як закон. Основним завданням законопроекту є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту", - сказано у повідомленні.

Крім того, комітет підтримав і зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства України про лікарські засоби. Йдеться про законопроект №5131.

Документ встановлює більш високі штрафи та передбачає, що складати протоколи та розглядати справи щодо таких порушень буде Держлікслужба, яка уповноважена законом контролювати діяльність аптек.

Однак головним комітетом з опрацювання цього проекту є правоохоронний.