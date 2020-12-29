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В Україні можуть запровадити премії учасникам ЗНО з найвищим результатом

Україна, Вівторок 29 грудня 2020 13:12
В Україні можуть запровадити премії учасникам ЗНО з найвищим результатом
Фото: ЗНО (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть запровадити премії учасникам зовнішнього незалежного оцінювання з найвищим результатом. Кабінет міністрів схвалив проект указу президента.

Про це повідомляє урядовий портал.

"28 грудня 2020 року Кабінет міністрів схвалив проект указу президента України про премію учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами ЗНО", - вказано у повідомленні.

Проект передадуть на підпис главі держави.

Передбачається заснування 20 щорічних премій, які виплачуватимуться одноразово. Кожна премія становитиме 5 тисяч гривень. Вони призначатимуться відповідно до результатів ЗНО учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

Нагадаємо, в Україні з 5 січня стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році. Реєстрація триватиме до 19 січня включно.

Як писало РБК-Україна, додаткові предмети Зовнішнього незалежного оцінювання можуть стати платними.

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