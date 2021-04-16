ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні можуть запровадити держмоніторинг якості послуг мобільного зв’язку

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 13:15
В Україні можуть запровадити держмоніторинг якості послуг мобільного зв’язку Фото: держмоніторинг якості послуг мобільного зв'язку може з'явитися в Україні (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть запровадити державний моніторинг якості послуг мобільного зв’язку. Комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Верховній раді прийняти за основу відповідний законопроект №4465.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Документ пропонує на рівні закону надати визначення поняття "моніторинг якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку". Він визначає суб’єкт господарювання, який буде уповноважений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на проведення моніторингу якості таких послуг.

Передбачається посилити державний нагляд (контроль) за додержанням якості послуг мобільного зв’язку, в тому числі шляхом позапланових перевірок.

У комітеті підкреслили, що завдяки законопроекту держава отримає механізм визначення якості мобільного зв’язку.

"Його ухвалення сприятиме забезпеченню громадян якісним мобільним зв’язком та доступом до широкосмугового інтернету. Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект щодо моніторингу якості послуг мобільного зв’язку №4465", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, НКРЗІ змінила процедуру перенесення абонентських номерів. Нові правила переходу від одного оператора до іншого запрацюють з 1 грудня 2021 року.

Як писало РБК-Україна, оператори мобільного зв'язку з 1 травня 2019 року зобов'язані надавати клієнтам послугу перенесення абонентського номера (ППП) з кодом іншого оператора.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Телеком & IT мобильная связь Верховна Рада
NEWS
Зеленський вже в Парижі, їде на зустріч з Макроном
Зеленський вже в Парижі, їде на зустріч з Макроном
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу