ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Раді стартувало громадське обговорення проекту про критичну інфраструктуру

Україна, Четвер 14 січня 2021 16:40
У Раді стартувало громадське обговорення проекту про критичну інфраструктуру
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді розпочалось громадське обговорення законопроекту про критичну інфраструктуру. Воно проходить на базі комітету з питань цифрової трансформації.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Цей закон дозволить створити державну систему захисту критичної інфраструктури, запровадити єдині підходи до організації управління об’єктами системи.

У проекті визначили й засади взаємодії залучених до захисту критичної інфраструктури держорганів та суб’єктів господарювання, суспільства та громадян.

Документ визначає:

  • ключові терміни: безпека критичної інфраструктури, життєво важливі функції, захист критичної інфраструктури,
  • критерії віднесення об’єктів до критичної інфраструктури,
  • життєво важливі функції, порушення яких призводить до негативних наслідків для національної безпеки України;
  • планування заходів, які забезпечать стійкість та захист об’єктів критичної інфраструктури, а також здійснення моніторингу рівня безпеки цих об'єктів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив План заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні, у якому пропонують посилити боротьбу з безпілотниками.

Як писало РБК-Україна, у жовтні КМУ прийняв дві постанови щодо кібернетичного захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ці об'єкти визнали стратегічно важливими для держави незалежно від форми власності.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Верховна РадаинфраструктураЗакон

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся