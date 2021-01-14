У Раді стартувало громадське обговорення проекту про критичну інфраструктуру

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Верховній раді розпочалось громадське обговорення законопроекту про критичну інфраструктуру. Воно проходить на базі комітету з питань цифрової трансформації.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Цей закон дозволить створити державну систему захисту критичної інфраструктури, запровадити єдині підходи до організації управління об’єктами системи.

У проекті визначили й засади взаємодії залучених до захисту критичної інфраструктури держорганів та суб’єктів господарювання, суспільства та громадян.

Документ визначає:

ключові терміни: безпека критичної інфраструктури, життєво важливі функції, захист критичної інфраструктури,

критерії віднесення об’єктів до критичної інфраструктури,

життєво важливі функції, порушення яких призводить до негативних наслідків для національної безпеки України;

планування заходів, які забезпечать стійкість та захист об’єктів критичної інфраструктури, а також здійснення моніторингу рівня безпеки цих об'єктів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив План заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні, у якому пропонують посилити боротьбу з безпілотниками.

Як писало РБК-Україна, у жовтні КМУ прийняв дві постанови щодо кібернетичного захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ці об'єкти визнали стратегічно важливими для держави незалежно від форми власності.