В Україні можуть створити Держфонд відшкодування шкоди жертвам злочинів

Кабмін вніс до Ради відповідний законопроект
В Україні можуть створити Державний фонд відшкодування шкоди жертвам злочинів. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3894.
Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Фонд пропонують створити у складі спеціального фонду держбюджету України.
Джерелом формування держфонду планують визначити:
При цьому порядок використання коштів цього фонду буде встановлювати Кабмін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд підтримав законопроект Міністерства юстиції, який передбачає, що в Україні постраждалі в результаті насильницького злочину отримуватимуть компенсацію від держави.
Як писало РБК-Україна, Кабмін також пропонує платити українським громадянам компенсації за затримку виплат пенсій і заробітних плат.