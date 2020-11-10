В Україні можуть розширити повноваження приватних виконавців. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний законопроект №4330.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ пропонує розширити повноваження приватних виконавців щодо виконання рішень до ста тисяч гривень проти будь-якого боржника (включаючи державних юридичних осіб та юридичних осіб за участю держави) та щодо примусового виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Закон передбачає поступове зрівняння повноважень приватних та державних виконавців.

У звязку з цим запровадити такі зміни пропонують з дня внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців України відомостей про тисячу осіб, які розпочали діяльність приватного виконавця, але не пізніше 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, у Кабміні також розробляють реформу єдиного нотаріату. Реалізація реформи передбачає три стратегічні кроки, першим з яких є запровадження електронної системи нотаріату.

Також передбачається скасування системи поділу нотаріусів на державних та приватних.