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В Україні можуть провести перепис населення до кінця року

Новини » Суспільство    30.08.2019 - 16:59
В Україні можуть провести перепис населення до кінця року
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Спочатку перепис була запланована на грудень 2020 року

Перепис населення України може відбутися до кінця 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zn.ua.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. При цьому повідомляється, що спочатку перепис населення була запланована на грудень 2020 року.

"Вона вже ініційована, запланована на грудень наступного року. Була. Але ми вивчаємо можливість провести її в цьому році", - розповів Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, перепис планували на 2020 рік з-за проведення чергових парламентських виборів.

"Виборів зараз не буде, принаймні парламентських точно", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів запланував провести перепис населення в 2020 році. Для перепису планувалося використовувати смартфони.

Пізніше з пропозицією провести перепис населення в грудні 2019 року виступили в Офісі президента Володимира Зеленського. За словами Руслана Стефанчука, розглядається варіант скорочення витрат на проведення перепису, з-за чого вона буде проходити у паперовому варіанті.

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