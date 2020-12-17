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В Україні можуть з'явитися тимчасові центри вакцинації від COVID-19

Київ, Четвер 17 грудня 2020 11:54
В Україні можуть з'явитися тимчасові центри вакцинації від COVID-19
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість масової вакцинації від COVID-19 на базі тимчасових центрів. Також на сьогодні опрацьовуються різні варіанти доставки вакцини до регіонів.

Про це на брифінгу заявив міністр Максим Степанов.

За його словами, в рамках кампанії масової вакцинації будуть створені спеціальні мобільні бригади, які зможуть робити до 190 тисяч щеплень на тиждень.

"Крім того, ми розглядаємо шляхи створення тимчасових центрів вакцинації", - додав Степанов.

Він також підкреслив, що на даний момент в Україні опрацьовуються всі етапи логістики, оскільки є вакцини з різним холодовим ланцюжком для зберігання.

"Є вакцина, у якої умови зберігання -70. Ми готові і до такого розвитку подій ", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ планує вакцинувати від COVID жителів окупованих територій.

Очікується, що перша вакцина з'явиться в Україні вже в лютому. У Міністерстві охорони здоров'я розраховують, що в тому ж місяці будуть зроблені перші щеплення.

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Новини України Суспільство вакцинацияМаксим СтепановCOVID-19

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