В Украине могут появиться временные центры вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность массовой вакцинации от COVID-19 на базе временных центров. Также на сегодня прорабатываются различные варианты доставки вакцины в регионы.

Об этом на брифинге заявил министр Максим Степанов.

По его словам, в рамках кампании по массовой вакцинации будут созданы специальные мобильные бригады, которые смогут делать до 190 тысяч прививок в неделю.

"Кроме того, мы рассматриваем пути создания временных центров вакцинации", - добавил Степанов.

Он также подчеркнул, что на данный момент в Украине прорабатываются все этапы логистики, поскольку есть вакцины с разной холодовой цепью для хранения.

"Есть вакцина, у которой условия хранения -70. Мы готовы и к такому развитию событий ", - отметил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав планирует вакцинировать от COVID жителей оккупированных территорий.

Ожидается, что первая вакцина появится в Украине уже в феврале. В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что в том же месяце будут сделаны первые прививки.