В Україні можуть відкрити інформацію про зарплати в держкомпаніях

В Україні можуть відкрити інформацію про зарплати у державних компаніях. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді ухвалити за основу відповідний законопроект №3952.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Народні депутати підтримали ідею законопроекту щодо прозорості діяльності та звітування органів управління та посадових осіб юридичних осіб публічного права, державних підприємств, державних організацій... у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді", - вказано у повідомленні.

У комітеті наголосили на необхідності включити до суб’єктів звітування комунальні підприємства.

Проект передбачає відкритість інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юрособи публічного права у держсекторі.

У такому випадку відповідна інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом. У разі прийняття документу держкомпанії щомісячно оприлюднюватимуть відповідну інформацію на своєму веб-сайті.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови щодо оплати праці працівників державних органів, якими пропонується збільшення цієї оплати.

Як писало РБК-Україна, наприкінці вересня уряд зберіг обмеження зарплат для членів уряду на рівні 5 середніх зарплат попри рішення Конституційного суду. Зарплати інших чиновників також обмежені цим рівнем.